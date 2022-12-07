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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2022  11:28
Павел Климчак

Водитель легковушки погиб в страшном столкновении с «КАМАЗом» в Татарстане

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Накануне поздно вечером на восьмом километре трассы М7 – Бизяки в Менделеевском районе республики водитель Hyundai, предварительно, на высокой скорости вылетел на встречку, где столкнулся с «КАМАЗом».

Фото: Госавтоинспекция РТ

После столкновения большегруз вылетел с дороги в кювет, где перевернулся набок. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция РТ

В результате аварии на месте скончался водитель легковушки. Пассажирка авто получила различные травмы. ГИБДД призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

#ДТП
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