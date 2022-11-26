Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с внедорожником в Татарстане

фото: очевидцы

Смертельное ДТП произошло сегодня около полудня в Зеленодольском районе Татарстана.

Фото: © очевидцы

Со слов очевидцев, «Татар-информу» стало известно, что на трассе лоб в лоб столкнулись легковушка KIA и внедорожник Hyundai. От сильного удара оба автомобиля слетели на обочину. У корейской легковушки буквально вмяло две двери в салон автомобиля, а внедорожник разбил всю переднюю часть кузова.

Фото: © очевидцы

«За рулем KIA был молодой мужчина, на вид не больше 25 лет. Он скончался на месте. Водителя внедорожника с травмами забрали в больницу», – поделились с агентством очевидцы трагедии.