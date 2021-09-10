Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с грузовиком под Казанью

Авария произошла сегодня в четвертом часу вечера на 5-м км автодороги Казань – Йошкар-Ола.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, водитель «Лады» на путепроводе выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «МАЗ».

«От полученных травм 40-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП. Степень вины участников аварии будет определена во время проведения доследственной проверки», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

