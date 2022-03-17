Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе в РТ

Страшная авария произошла накануне около десяти часов вечера в Верхнеуслонском районе республики вблизи населенного пункта Савино.

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от очевидцев, водитель легковушки Nissan выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «КАМАЗ» с номерами Владимирской области.

Фото: © очевидцы

«За рулем легковушки находился мужчина. От удара он оказался зажат в салоне авто. От полученных травм водитель скончался на месте», - уточнили свидетели трагедии.