Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с внедорожником на трассе Казань - Оренбург
Страшная авария произошла утром в четверг, 15 декабря, на 96-м км Казань – Оренбург в Алексеевском районе республики, сообщает республиканская Госавтоинспекция в официальном телеграм-канале.
Предварительно установлено, что водитель внедорожника Haval выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Deawoo. После удара оба автомобиля скатились в кювет.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.