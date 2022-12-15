Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с внедорожником на трассе Казань - Оренбург

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшная авария произошла утром в четверг, 15 декабря, на 96-м км Казань – Оренбург в Алексеевском районе республики, сообщает республиканская Госавтоинспекция в официальном телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что водитель внедорожника Haval выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Deawoo. После удара оба автомобиля скатились в кювет.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

