Водитель легковушки погиб в ДТП с внедорожником под Зеленодольском

Смертельное ДТП произошло сегодня в 10.30 на трассе Казань – Йошкар-Ола на объездной дороге вокруг Зеленодольска в сторону Волжска, рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения для обгона, однако не справился с управлением и столкнулся с внедорожником Toyota. От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«Степень вины участников дорожно-транспортного происшествия будет определена после проведенной проверки. Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей неукоснительно следовать правилам дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге», – отметил начальник ОГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиатуллин.

