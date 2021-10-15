Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе под Бугульмой, влетев под бензовоз

Страшное ДТП произошло сегодня около пяти утра в Бугульминском районе республики у деревни Ефановка.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, легковушка Datsun выехала на полосу встречного движения и влетела под бензовоз Skania. Машину буквально подмяло под большегруз.

Фото: © очевидцы

«Чтобы достать водителя Datsun спасателям пришлось срезать крышу. К сожалению, мужчину спасти не удалось – он скончался на месте ДТП», – поделились с агентством свидетели трагедии.

Фото: © очевидцы

Фото: © очевидцы



