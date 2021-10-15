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Ру Тат
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15 октября 2021  09:25
Полина Шевчук

Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе под Бугульмой, влетев под бензовоз

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Водитель легковушки погиб в ДТП на трассе под Бугульмой, влетев под бензовоз

Страшное ДТП произошло сегодня около пяти утра в Бугульминском районе республики у деревни Ефановка.

 

Фото: ©  очевидцы

По рассказам очевидцев, легковушка Datsun выехала на полосу встречного движения и влетела под бензовоз Skania. Машину буквально подмяло под большегруз.

 

Фото: ©  очевидцы

«Чтобы достать водителя Datsun спасателям пришлось срезать крышу. К сожалению, мужчину спасти не удалось – он скончался на месте ДТП», – поделились с агентством свидетели трагедии.

 

Фото: ©  очевидцы

 

Фото: © очевидцы


 

#смертельное дтп #погиб водитель
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