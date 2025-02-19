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Происшествия 19 февраля 2025 09:22

Водитель легковушки погиб при столкновении с поездом в Арском районе РТ

На железнодорожном переезде между станциями Арск и Куркачи произошло смертельное ДТП. Трагедия произошла накануне в 21:20 по мск. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выяснилось, что водитель легкового автомобиля выехал на пути перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада не пострадала.

#арский район рт #ДТП с погибшими
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