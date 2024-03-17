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Водитель легковушки погиб при столкновении с эвакуатором в Кукморском районе РТ
Накануне вечером в Кукморском районе вблизи села Березняк произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
С их слов, на дороге «Лада Калина» столкнулась с эвакуатором BAW. В результате удара сильно пострадала передняя часть легковушки.
На место оперативно прибыли медики скорой помощи. По словам очевидцев, водителя легкового авто спасти не удалось.
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