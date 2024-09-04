Водитель легковушки погиб при столкновении с эвакуатором, у которого лопнуло колесо в РТ

Сегодня утром на 5-м километре автодороги Бугульма — Уральск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

По предварительным данным, у водителя эвакуатора Mercedes лопнуло левое колесо, в результате чего он выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris.

От полученных травм 21-летний водитель легковушки скончался на месте, водитель эвакуатора госпитализирован.