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Происшествия 4 сентября 2024 12:38

Водитель легковушки погиб при столкновении с эвакуатором, у которого лопнуло колесо в РТ

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Сегодня утром на 5-м километре автодороги Бугульма — Уральск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

По предварительным данным, у водителя эвакуатора Mercedes лопнуло левое колесо, в результате чего он выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris.

От полученных травм 21-летний водитель легковушки скончался на месте, водитель эвакуатора госпитализирован.

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