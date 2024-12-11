news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 декабря 2024 08:40

Водитель легковушки погиб после того, как влетел в грузовик на трассе в Татарстане

Скопировать ссылку
Водитель легковушки погиб после того, как влетел в грузовик на трассе в Татарстане
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Бавлинском районе на 1281-м километре трассы М-5, 48-летний водитель за рулем автомобиля Renault на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Foton.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100