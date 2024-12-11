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Водитель легковушки погиб после того, как влетел в грузовик на трассе в Татарстане
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Фото: Госавтоинспекция Татарстана
В Бавлинском районе на 1281-м километре трассы М-5, 48-летний водитель за рулем автомобиля Renault на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Foton.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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