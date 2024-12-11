Водитель легковушки погиб после того, как влетел в грузовик на трассе в Татарстане

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Бавлинском районе на 1281-м километре трассы М-5, 48-летний водитель за рулем автомобиля Renault на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в грузовик Foton.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.