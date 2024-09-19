news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 19 сентября 2024 07:48

Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Татарстане

Скопировать ссылку

Накануне вечером на 831-м километре трассы М7 в Пестречинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, водитель Kia совершил наезд на грузовой автомобиль. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100