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Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Татарстане
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Накануне вечером на 831-м километре трассы М7 в Пестречинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ведомства, водитель Kia совершил наезд на грузовой автомобиль. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.
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