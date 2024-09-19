Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Татарстане

Накануне вечером на 831-м километре трассы М7 в Пестречинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По данным ведомства, водитель Kia совершил наезд на грузовой автомобиль. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте.