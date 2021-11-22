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Ру Тат
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Происшествия
22 ноября 2021  08:14
Павел Климчак

Водитель легковушки погиб после лобового столкновения с фурой на трассе в Татарстане

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Накануне днем на трассе в Заинском районе, около села Тонгузино фура столкнулась лоб в лоб с легковым авто, после чего оба автомобиля вылетели с трассы в кювет.

 

Фото: очевидцы

Судя по фото, легковушку сильно искорежило в момент столкновения, у грузовика – повреждения корпуса спереди на кабине.

 

Фото: очевидцы

В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Кроме того, пострадали пассажир легковушки и водитель фуры – их с различными травмами увезли в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы случившегося.

#ДТП #ДТП с погибшими #лобовое столкновение #легковушка и фура
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