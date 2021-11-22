Водитель легковушки погиб после лобового столкновения с фурой на трассе в Татарстане

Накануне днем на трассе в Заинском районе, около села Тонгузино фура столкнулась лоб в лоб с легковым авто, после чего оба автомобиля вылетели с трассы в кювет.

Фото: очевидцы

Судя по фото, легковушку сильно искорежило в момент столкновения, у грузовика – повреждения корпуса спереди на кабине.

Фото: очевидцы

В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Кроме того, пострадали пассажир легковушки и водитель фуры – их с различными травмами увезли в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы случившегося.