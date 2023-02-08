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Происшествия
8 февраля 2023  08:54

Водитель легковушки погиб на трассе М7 в Татарстане, влетев в стоящий на обочине грузовик

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Водитель легковушки погиб на трассе М7 в Татарстане, влетев в стоящий на обочине грузовик
фото: республиканская Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло сегодня на 806-м км автодороги М7 в Высокогорском районе Татарстана.

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, 51-летний водитель «Лады» врезался в грузовик «КАМАЗ», который остановился на обочине.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Удар был такой силы, что легковушка практически полностью влетела под большегруз.

«От полученных травм водитель легковой машины скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД РТ.
 

#смертельное дтп #дтп м7
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