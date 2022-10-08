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Ру Тат
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Происшествия
8 октября 2022  09:01
Полина Шевчук

Водитель легковушки Lexus погиб, вылетев под Челнами на скорости с трассы

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Водитель легковушки Lexus погиб, вылетев под Челнами на скорости с трассы
фото: Валентин Кулагин

Серьезное ДТП произошло накануне около десяти часов вечера на трассе Набережные Челны – Водозабор.

 

Фото: © Валентин Кулагин

Как рассказал собственный корреспондент «Татар-информа» с места происшествия, водитель легковушки Lexus на большой скорости не справился с управлением, выехал на встречку, после чего слетел в кювет, где машина несколько раз перевернулась.

 

Фото: © Валентин Кулагин


На фото с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения – у иномарки сработали все подушки безопасности, разбиты практически полностью все элементы кузова, выбито лобовое стекло.

 

Фото: © 

«В результате ДТП 43-летний водитель автомобиля Lexus от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – прокомментировал начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

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