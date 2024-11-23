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Водитель легковушки, которая вылетела в кювет и перевернулась на трассе в РТ, погиб
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Фото: ГАИ Казани
В Татарстане легковушка вылетела в кювет и перевернулась на трассе.
21-летний водитель за рулем Audi скончался на месте, троих пассажиров госпитализировали.
ДТП произошло в Алексеевском районе РТ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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