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Происшествия 23 ноября 2024 12:21

Водитель легковушки, которая вылетела в кювет и перевернулась на трассе в РТ, погиб

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Водитель легковушки, которая вылетела в кювет и перевернулась на трассе в РТ, погиб
Фото: ГАИ Казани

В Татарстане легковушка вылетела в кювет и перевернулась на трассе.

21-летний водитель за рулем Audi скончался на месте, троих пассажиров госпитализировали.

ДТП произошло в Алексеевском районе РТ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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