Водитель легковушки из Самары попал в больницу, влетев в «КАМАЗ» на трассе в Татарстане

Авария произошла сегодня в девятом часу утра на трассе Апастово – Буинск.

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По рассказам очевидцев, дорогу не поделили легковушка «Жигули» с номерами Самарской области и «КАМАЗ» с полуприцепом. От мощного удара прицеп грузовика слетел в кювет, а отечественное авто развернуло поперек дороги.

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«Травмы получил водитель легковушки. У него открытый перелом ноги. Медики скорой забрали его в больницу», - пояснили очевидцы.