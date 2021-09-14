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14 сентября 2021  14:13
Полина Шевчук

Водитель легковушки из Самары попал в больницу, влетев в «КАМАЗ» на трассе в Татарстане

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Водитель легковушки из Самары попал в больницу, влетев в «КАМАЗ» на трассе в Татарстане

Авария произошла сегодня в девятом часу утра на трассе Апастово – Буинск.

 

Фото: © 

По рассказам очевидцев, дорогу не поделили легковушка «Жигули» с номерами Самарской области и «КАМАЗ» с полуприцепом. От мощного удара прицеп грузовика слетел в кювет, а отечественное авто развернуло поперек дороги.

 

Фото: © 

«Травмы получил водитель легковушки. У него открытый перелом ноги. Медики скорой забрали его в больницу», - пояснили очевидцы.

 

Фото: © 

 

#ДТП с пострадавшими #авария
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