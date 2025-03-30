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Происшествия 30 марта 2025 11:49

Водитель «Ларгуса», заснувший за рулем на пути в Казань, стал виновником ДТП в Чувашии

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Накануне утром на 640-м километре трассы М7 произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Чувашии.

Фото: Госавтоинспекция Чувашии

Ранним утром группа молодых людей отправилась на экскурсию в Казань на арендованном автомобиле из Нижнего Новгорода. Согласно предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» заснул за рулем, что привело к столкновению машины с линией электропередачи.

Помимо водителя, в салоне находились еще пять пассажиров. Один из них, 17-летний подросток, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пассажир, занимавший место на заднем ряду, получил легкие повреждения в виде ушибов и ссадин.

#ДТП с пострадавшими #чувашия
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