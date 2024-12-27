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«Ларгус» выскочил на встречку и влетел в прицеп грузовика на трассе в РТ, водитель погиб
Сегодня на трассе в Пестречинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и влетел в прицеп грузового Volvo.
В результате водителя отечественного авто доставили в РКБ. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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