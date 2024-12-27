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Происшествия 27 декабря 2024 11:19

«Ларгус» выскочил на встречку и влетел в прицеп грузовика на трассе в РТ, водитель погиб

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Фото: ГАИ РТ

Сегодня на трассе в Пестречинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и влетел в прицеп грузового Volvo.

В результате водителя отечественного авто доставили в РКБ. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГАИ РТ

#ДТП в Татарстане
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