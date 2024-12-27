«Ларгус» выскочил на встречку и влетел в прицеп грузовика на трассе в РТ, водитель погиб

Фото: ГАИ РТ

Сегодня на трассе в Пестречинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречную полосу и влетел в прицеп грузового Volvo.

В результате водителя отечественного авто доставили в РКБ. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.