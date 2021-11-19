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Происшествия
19 ноября 2021  13:34
Полина Шевчук

Водитель «Лады» впал в кому после серьезного ДТП с иномаркой на трассе под Нижнекамском

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Водитель «Лады» впал в кому после серьезного ДТП с иномаркой на трассе под Нижнекамском

ДТП, участниками которого стали Audi A4, «Лада» и фура DAF, произошло на 43-м км трассы Чистополь – Нижнекамск.

 

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

Как рассказали ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска, 61-летний водитель иномарки, по предварительным данным, вопреки запрещающим знакам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. От мощного удара иностранную легковушку отбросило на «Ладу».

 

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

«В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. 41-летнего мужчину с закрыто черепно-мозговой травмой, рваными ранами бедра и в коме доставили в больницу», – уточнили в ГИБДД.
 

#ГИБДД Нижнекамска #вылетел с дороги #пострадавшие в ДТП
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