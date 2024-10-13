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Водитель «Лады» погибла после столкновения со Skoda на трассе Казань – Оренбург
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На 242-м километре трассы Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы ДТП, на дороге столкнулись «Лада Калина» и Skoda Rapid.
В результате столкновения женщина-водитель отечественного авто погибла на месте, водителя Skoda увезли медики скорой помощи. На месте работают автоинспекторы.
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