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Водитель квадроцикла погиб в ДТП с легковушкой в Челнах
Сегодня в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным ведомства, водитель квадроцикла вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте.
В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.
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