Водитель квадроцикла погиб в ДТП с легковушкой в Челнах

Сегодня в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным ведомства, водитель квадроцикла вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте.

В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.