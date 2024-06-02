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Происшествия 2 июня 2024 19:19

Водитель квадроцикла погиб в ДТП с легковушкой в Челнах

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Сегодня в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным ведомства, водитель квадроцикла вылетел на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте.

В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

#квадроцикл #ДТП
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