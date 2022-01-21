Водитель-курьер в Казани зарабатывает до 100 тыс. рублей в месяц

На высокий доход в Казани могут претендовать водители-курьеры с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знанием делового этикета. Предложения работодателей и ожидания претендентов на такую вакансию изучили в январе эксперты сервиса SuperJob.

«Конкурентным преимуществом является опыт работы с большим количеством доставок. Зарплатный максимум для водителя-курьера в Казани составляет 100 тыс. рублей. Средняя зарплата такого специалиста по городу — 48 тыс. рублей», — отмечают аналитики.

От 28 до 35 тыс. рублей в столице Татарстана может заработать сотрудник с водительскими правами категории В, знанием основных технических характеристик автомобиля, правил дородного движения и стажем вождения от одного года. Конкурентным преимуществом будет и наличие собственного автомобиля.

От 35 до 40 тыс. рублей на рынке труда в этой сфере в городе обещают сотрудникам с наличием водительской медицинской справки, навыками работы с кассовым терминалом, а также знанием правил оформления путевой и товаросопроводительной документации. От 40 до 55 тыс. рублей в городе обещают соискателям, обладающим знанием делового этикета, а также опытом работы водителем-курьером от одного года.

Самую высокую зарплату в размере от 55 до 100 тыс. рублей работодатели готовы платить специалистам с опытом работы водителем-курьером до двух лет и навыком доставки большого количества посылок.