Водитель кроссовера сломал нос в столкновении с легковушкой из Башкирии на трассе в РТ
ДТП, участниками которого стали кроссовер Hyindai и легковушка Mercedes с номерами Республики Башкирия, произошло сегодня около семи часов утра в Бавлинском районе республики.
По рассказам свидетелей, водитель корейского авто при обгоне задел едущий впереди Mercedes. Удар был такой силы, что машины откинуло на обочину.
«В кроссовере за рулем мужчина был. Он нос сломал. Медики увезли его на обследование в больницу», – рассказали очевидцы ДТП.