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Ру Тат
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3 сентября 2021  13:03
Полина Шевчук

Водитель кроссовера сломал нос в столкновении с легковушкой из Башкирии на трассе в РТ

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Водитель кроссовера сломал нос в столкновении с легковушкой из Башкирии на трассе в РТ

ДТП, участниками которого стали кроссовер Hyindai и легковушка Mercedes с номерами Республики Башкирия, произошло сегодня около семи часов утра в Бавлинском районе республики.

 

Фото: © очевидцы

По рассказам свидетелей, водитель корейского авто при обгоне задел едущий впереди Mercedes. Удар был такой силы, что машины откинуло на обочину.

 

Фото: © очевидцы

«В кроссовере за рулем мужчина был. Он нос сломал. Медики увезли его на обследование в больницу», – рассказали очевидцы ДТП.

 

Фото: © очевидцы


 

#авария татарстан #дтп на трассе
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