Водитель кроссовера сломал нос в столкновении с легковушкой из Башкирии на трассе в РТ

ДТП, участниками которого стали кроссовер Hyindai и легковушка Mercedes с номерами Республики Башкирия, произошло сегодня около семи часов утра в Бавлинском районе республики.

Фото: © очевидцы

По рассказам свидетелей, водитель корейского авто при обгоне задел едущий впереди Mercedes. Удар был такой силы, что машины откинуло на обочину.

Фото: © очевидцы

«В кроссовере за рулем мужчина был. Он нос сломал. Медики увезли его на обследование в больницу», – рассказали очевидцы ДТП.

Фото: © очевидцы



