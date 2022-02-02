Водитель кроссовера пострадал, влетев на трассе в РТ под фуру из Тамбова

Серьезное ДТП произошло сегодня около двух часов ночи на трассе Бугульма – Черемшан в Лениногорском районе республики.

Фото: ©

Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов очевидцев, водитель кроссовера Skoda на скорости врезался в заднюю часть «КАМАЗа» с номерами Тамбовской области.

Судя по фото, присланных с места аварии, иномарка получила серьезные повреждения – у нее разбита вся передняя часть, повреждены двери и лобовое стекло, в салоне сработали подушки безопасности.

Фото: © очевидцы

«За рулем кроссовера был мужчина. На вид около 50 лет. Его с травмами забрали в больницу», - уточнили свидетели ДТП.