Водитель кроссовера пострадал, влетев на трассе в РТ под фуру из Тамбова
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Серьезное ДТП произошло сегодня около двух часов ночи на трассе Бугульма – Черемшан в Лениногорском районе республики.
Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов очевидцев, водитель кроссовера Skoda на скорости врезался в заднюю часть «КАМАЗа» с номерами Тамбовской области.
Судя по фото, присланных с места аварии, иномарка получила серьезные повреждения – у нее разбита вся передняя часть, повреждены двери и лобовое стекло, в салоне сработали подушки безопасности.
«За рулем кроссовера был мужчина. На вид около 50 лет. Его с травмами забрали в больницу», - уточнили свидетели ДТП.