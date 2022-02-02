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Ру Тат
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Происшествия
2 февраля 2022  08:43
Полина Шевчук

Водитель кроссовера пострадал, влетев на трассе в РТ под фуру из Тамбова

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Водитель кроссовера пострадал, влетев на трассе в РТ под фуру из Тамбова

Серьезное ДТП произошло сегодня около двух часов  ночи на трассе Бугульма – Черемшан в Лениногорском районе республики.

 

Фото: © 

Как стало известно ИА «Татар-информ» со слов очевидцев, водитель кроссовера Skoda на скорости врезался в заднюю часть «КАМАЗа» с номерами Тамбовской области.

Судя по фото, присланных с места аварии, иномарка получила серьезные повреждения – у нее разбита вся передняя часть, повреждены двери и лобовое стекло, в салоне сработали подушки безопасности.

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем кроссовера был мужчина. На вид около 50 лет. Его с травмами забрали в больницу», - уточнили свидетели ДТП.

 

 

 
#дтп с фурой #авария с пострадавшими #авария на трассе
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