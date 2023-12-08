Водитель кроссовера пострадал в результате столкновения с трамваем в Казани

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Рихарда Зорге – Братьев Касимовых. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Hyundai совершил столкновение с трамваем. В результате автовладелец получил травмы, на место прибыли медики скорой помощи.