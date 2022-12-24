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Происшествия
24 декабря 2022  22:09
Полина Шевчук

Водитель кроссовера погиб, влетев на встречке под фуру на трассе в РТ

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Водитель кроссовера погиб, влетев на встречке под фуру на трассе в РТ
фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшное ДТП произошло сегодня на 73 км автодороги Чистополь – Нижнекамск в Нижнекамском районе республики, рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

На данный момент предварительно установлено, что водитель Mitsubishi не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где столкнулся с фурой «КАМАЗ». После этого кроссовер выкинуло в кювет.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

«В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются», – пояснили в ГИБДД.

 

❗️❗️❗️Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД!

#смертельное дтп #погиб водитель
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