Водитель кроссовера погиб, влетев на встречке под фуру на трассе в РТ
Страшное ДТП произошло сегодня на 73 км автодороги Чистополь – Нижнекамск в Нижнекамском районе республики, рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
На данный момент предварительно установлено, что водитель Mitsubishi не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку, где столкнулся с фурой «КАМАЗ». После этого кроссовер выкинуло в кювет.
«В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются», – пояснили в ГИБДД.
❗️❗️❗️Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД!