Водитель коммерческой «скорой» помощи в Казани зарабатывает до 60 тыс. в месяц

Водители автомобилей скорой медицинской помощи коммерческих клиник зарабатывают до 100 тыс. руб. в Москве, до 80 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, до 60 тыс. руб. в Казани. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«Самую большую зарплату такому специалисту в городе в размере от 50 до 60 тыс. рублей будут платить водителю с опытом работы водителем машины «скорой медицинской помощи» от пяти лет или опытом работы водителем реанимобиля от одного года», - сказано в сообщении.

На зарплату от 30 до 33 тыс. рублей в Казани могут рассчитывать кандидаты с наличием прав категорий В, С, стажем вождения от трех лет, знанием основных технических характеристик и общего устройства автомобиля и отличным знанием города. Также требуются опыт безаварийного вождения от трех лет и отсутствие фактов лишения водительских прав и стаж работы водителем от одного года.

От 33 до 37 тыс. рублей обещают специалистам с наличием свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, стажем вождения от пяти лет и опытом работы водителем спецтранспорта от одного года.

На 37-50 тыс. рублей могут рассчитывать соискатели с опытом работы водителем автомобиля скорой медицинской помощи от трех лет. Кандидату желательно иметь действующее квалификационное удостоверение контролера технического состояния транспортных средств.

Среднестатистическим соискателем на вакансию в городе является мужчина среднего возраста (45 лет), со средним профессиональным образованием и стажем работы на последнем месте около 5,2 года.