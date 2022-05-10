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Ру Тат
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Происшествия
10 мая 2022  15:09
Полина Шевчук

Водитель KIA врезался в фуру на трассе в РТ и сбежал, бросив в авто зажатого пассажира

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Водитель KIA врезался в фуру на трассе в РТ и сбежал, бросив в авто зажатого пассажира

Авария, участниками которой стали легковушка KIA и грузовик Iveco из Псковской области, произошла сегодня около одиннадцати утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно «Татар-информу» от свидетелей происшествия, водитель легковушки на скорости врезался в грузовик, который ехал впереди. После ДТП водитель KIA скрылся, оставив в машине зажотого пассажира.

 

Фото: © очевидцы 

«В салоне легкового автомобиля оказался зажат пассажир. К моменту приезда медиков и спасателей мужчина был без сознания. Пострадавшего доставили в больницу», - пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#зажало в машине #дтп м7
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