Водитель KIA врезался в фуру на трассе в РТ и сбежал, бросив в авто зажатого пассажира

Авария, участниками которой стали легковушка KIA и грузовик Iveco из Псковской области, произошла сегодня около одиннадцати утра на трассе М7 в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» от свидетелей происшествия, водитель легковушки на скорости врезался в грузовик, который ехал впереди. После ДТП водитель KIA скрылся, оставив в машине зажотого пассажира.

Фото: © очевидцы

«В салоне легкового автомобиля оказался зажат пассажир. К моменту приезда медиков и спасателей мужчина был без сознания. Пострадавшего доставили в больницу», - пояснили свидетели ДТП.