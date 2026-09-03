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Происшествия 3 сентября 2026 18:30

Водитель KIA перевернулся на крышу в казанском дворе, врезавшись в авто

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Водитель KIA перевернулся на крышу в казанском дворе, врезавшись в авто

ДТП произошло во дворе дома № 8 по улице Адоратского в Казани. Кадры, запечатлевшие последствия аварии, опубликовали в одном из местных интернет-сообществ.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 44-летний водитель автомобиля KIA RIO столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего корейская иномарка перевернулась на крышу.

В результате происшествия пострадал пассажир KIA RIO. Он был в сознании, госпитализирован.

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