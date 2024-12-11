Водитель, катавший девушек на тюбинге, влетел в легковушку, одна девушка погибла

В Красноярске 27-летний водитель автомобиля Honda вез двух девушек на привязанном с помощью троса тюбинге. Во время движения «ватрушка» вылетела на встречную полосу и влетела в автомобиль Toyota.

В результате ДТП 17-летняя девушка скончалась на месте, а 20-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.