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Происшествия 13 октября 2024 12:54

Водитель каршеринга спровоцировал ДТП с пострадавшими в центре Казани

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Сегодня утром на пересечении улиц Карла Маркса – Лобачевского произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 20-летний челнинец за рулем каршерингового BMW 3 проехал на красный и столкнулся с BMW X7.

В результате столкновения водитель двое пассажиров автомобиля каршеринга получили травмы. Пострадавших увезли в больницу.

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