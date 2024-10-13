Водитель каршеринга спровоцировал ДТП с пострадавшими в центре Казани

Сегодня утром на пересечении улиц Карла Маркса – Лобачевского произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 20-летний челнинец за рулем каршерингового BMW 3 проехал на красный и столкнулся с BMW X7.

В результате столкновения водитель двое пассажиров автомобиля каршеринга получили травмы. Пострадавших увезли в больницу.