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Водитель каршеринга спровоцировал ДТП с пострадавшими в центре Казани
Сегодня утром на пересечении улиц Карла Маркса – Лобачевского произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 20-летний челнинец за рулем каршерингового BMW 3 проехал на красный и столкнулся с BMW X7.
В результате столкновения водитель двое пассажиров автомобиля каршеринга получили травмы. Пострадавших увезли в больницу.
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