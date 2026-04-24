news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 24 апреля 2026 10:53

Водитель из РТ выплатит 200 тыс. ребенку, пострадавшему в ДТП по его вине

Читайте нас в
Телеграм

Житель Чистополя выплатит компенсацию за моральный вред.

Как рассказали в прокуратуре РТ, 2 сентября 2025 года на дороге Чистополь – Нижнекамск водитель Nissan Almera выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Solaris, пассажиром которого была 15-летняя девочка. При столкновении подросток получил травмы средней тяжести. Дальнейшее медосвидетельствование выявило, что водитель Nissan был пьян.

Изначально мужчине назначили штраф 35 тысяч рублей, однако затем мать девочки обратилась в прокуратуру с заявлением о получении компенсации. Ведомство подало иск в суд, который и обязал мужчину, в дополнение к штрафу, выплатить подростку 200 тысяч рублей за моральный вред.

#прокуратура рт #компенсация #ребенок пострадал в дтп
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров