Водитель из РТ, уснувший за рулем, получил срок за ДТП с гибелью двоих человек.

Как сообщает прокуратура РТ, утром 18 августа 2025 года 46-летний водитель «Лады Ларгус» ехал по трассе М-7 в Мамадышском районе. Из-за недостатка отдыха, мужчина уснул за рулем, выехал на полосу разгона и въехал в полуприцеп грузовика. Двое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия.

После этого было возбуждено уголовное дело, свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему 3,5 года колонии-поселения, лишил прав и взыскал по 1 млн в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.