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Происшествия
24 декабря 2021  10:35
Полина Шевчук

Водитель из РТ, который предлагал взятку в 500 рублей автоинспектору, заплатит штраф

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В Чистополе осудили водителя, который пытался подкупить инспектора ГИБДД. Об этом сообщает старший помощнику прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в середине сентября на трассе Казань – Оренбург автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 38-летний житель Нижнекамска. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. Водитель попытался подкупить полицейского, предложив ему взятку в 500 рублей.

На нижнекамца было возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Теперь ему придется заплатить штраф в 25 тыс. рублей.
 

 

#взятка инспектору ГИБДД #Прокуратура РТ
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