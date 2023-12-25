Водитель из Казани избил и засунул в багажник пассажира, тот умер на следующий день

Жителя Казани подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 20 декабря 37-летнего мужчину, который занимался частным извозом, знакомый попросил довести до Казани отчима – жителя Чувашской республики.

По дороге пьяный отчим начал буянить и набросился на второго пассажира. Водитель вывел его из машины, избил и засунул в багажник, где тот ехал остаток пути до города. На следующее утро потерпевший был доставлен в больницу, где в итоге скончался.

В ближайшее время водителю изберут меру пресечения.