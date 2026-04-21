Водитель из Казани был оштрафован за езду по велодорожке и наезд на пешехода

Водителя из Казани наказали за езду по велодорожке и наезд на пешехода.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, сотрудники ведомства обнаружили видеоролик с нарушениями в интернете. На выложенной записи 44-летний водитель Toyota утром 20 апреля ехал по велосипедной дорожке на Большой Красной и сбил пешехода. При этом сам пешеход переходил дорогу в неположенном для этого месте.

На водителя составили протокол. Свою вину он признал.

