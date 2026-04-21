Происшествия 21 апреля 2026 12:18

Водитель из Казани был оштрафован за езду по велодорожке и наезд на пешехода

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, сотрудники ведомства обнаружили видеоролик с нарушениями в интернете. На выложенной записи 44-летний водитель Toyota утром 20 апреля ехал по велосипедной дорожке на Большой Красной и сбил пешехода. При этом сам пешеход переходил дорогу в неположенном для этого месте.

На водителя составили протокол. Свою вину он признал.

#гаи #Казань #наезд на пешехода
В топе
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

20 апреля 2026
«От точек на карте к точкам роста»: Минуллина назвала основные события КазаньФорума-2026

«От точек на карте к точкам роста»: Минуллина назвала основные события КазаньФорума-2026

20 апреля 2026
