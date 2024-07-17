Водитель из Агрыза в девятый раз подтвердила звание лучшей на этапе конкурса «Автоледи»

Фото предоставлено Миляушой Ягъфаровой

Эльнара Шиябутдинова из Агрыза в девятый раз стала победителем районного этапа конкурса «Автоледи». От участниц традиционно требовалось четко выполнить два задания: ответить на 20 вопросов по знанию ПДД и фигурное вождение автомобиля на автодроме.

На этот раз все участницы были из Агрыза. Из семи конкурсанток только две имеют большой опыт участия в конкурсе водительского мастерства.

Так, Эльнара Шиябутдинова участвует уже в девятый раз и каждый год заслуженно получает лавры победителя.

Фото предоставлено Миляушой Ягъфаровой

«Каждый конкурс для меня большая ответственность. Поэтому состязаться без подготовки невозможно. Я, как и другие участницы, снова учила билеты, вспоминала навыки фигурного вождения. Уверена, что и в этом году у меня все получится», — заявила она перед конкурсом.

Все остальные девушки участвовали впервые. Эльвира Гиззатуллина, Эльвира Савельева, Залина Алашаева, Анастасия Набиева, Юлия Исенбаева до начала теоретического испытания еще раз попробовали решить билеты.

По результатам двух этапов лучше всех с заданием справились Эльвира Гиззатуллина и Эльнара Шиябутдинова. В первый раз они набрали равное количество баллов. Поэтому им пришлось повторить задание еще раз. В результате с преимуществом лишь в четыре секунды победу одержала Эльнара.

Фото предоставлено Миляушой Ягъфаровой

«Всем секретам вождения научил меня папа. А когда исполнилось 18 лет, сразу же выучилась на права. С тех пор я за рулем», — говорит Эльнара.

За эти годы она сменила девять машин.

«Мы с мужем оба сторонники часто менять машину. Потому что хочется поездить на разных автомобилях», — признается Эльнара.

А эту победу она считает отличным подарком к своему 35-летнему юбилею.

«Постараюсь достойно выступить и на республиканском этапе конкурса, который пройдет в августе в Казани», — заверила победитель районного этапа.

Фото предоставлено Миляушой Ягъфаровой

Старший инспектор отделения ГИБДД Лейла Юсупова, начальник отделения ГБУ «Безопасность дорожного движения» в Агрызском районе Лейсания Шиабутдинова поздравили победителей и призеров, вручили дипломы и подарки всем участницам.

«Этот конкурс — прекрасная возможность проверить свои знания и умения. И в следующие годы ждем вас на конкурсе „Автоледи“», — выразили свои надежды они.