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Ру Тат
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Происшествия
14 января 2022  13:33
Полина Шевчук

Водитель иномарки сломал позвоночник, влетев на трассе в РТ в припаркованную фуру

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Водитель иномарки сломал позвоночник, влетев на трассе в РТ в припаркованную фуру

Серьезная авария произошла сегодня рано утром на трассе М7 в Пестречинском районе республики.

Очевидцы с места аварии сообщили ИА «Татар-информ», что произошло столкновении легкового автомобиля Toyota с фурой. Как стало известно с их слов, легковушка пошла на обгон, однако водитель не смог удержать авто на скользкой дороге, вылетел на обочину, где на полном ходу врезался в припаркованную фуру.

 

Фото: © очевидцы

«За рулем японского авто мужчина был. На вид не больше 25-27 лет. Судя по всему, он сломал позвоночник и ребра. Медики скорой забрали его в больницу», – уточнили свидетели происшествия.
 

#дтп с фурой #авария на м7
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