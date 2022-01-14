Водитель иномарки сломал позвоночник, влетев на трассе в РТ в припаркованную фуру

Серьезная авария произошла сегодня рано утром на трассе М7 в Пестречинском районе республики.

Очевидцы с места аварии сообщили ИА «Татар-информ», что произошло столкновении легкового автомобиля Toyota с фурой. Как стало известно с их слов, легковушка пошла на обгон, однако водитель не смог удержать авто на скользкой дороге, вылетел на обочину, где на полном ходу врезался в припаркованную фуру.

Фото: © очевидцы

«За рулем японского авто мужчина был. На вид не больше 25-27 лет. Судя по всему, он сломал позвоночник и ребра. Медики скорой забрали его в больницу», – уточнили свидетели происшествия.

