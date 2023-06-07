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Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе в Казани, ее госпитализировали
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В Казани 43-летний водитель KIA не уступил дорогу и наехал на пешехода, женщина госпитализирована. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.
Установлено, что накануне в шесть часов вечера на пересечении улиц Мавлютова — Гарифьянова в Казани водитель иномарки, при повороте налево не уступил дорогу и сбил женщину, которая переходила дорогу на переходе.
В результате ДТП 31-летнюю женщину госпитализировали в городскую больницу.
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