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Руc Тат
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Происшествия 7 июня 2023 09:59

Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе в Казани, ее госпитализировали

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В Казани 43-летний водитель KIA не уступил дорогу и наехал на пешехода, женщина госпитализирована. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

Установлено, что накануне в шесть часов вечера на пересечении улиц Мавлютова — Гарифьянова в Казани водитель иномарки, при повороте налево не уступил дорогу и сбил женщину, которая переходила дорогу на переходе.

В результате ДТП 31-летнюю женщину госпитализировали в городскую больницу.

#госавтоинспекция
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