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Водитель иномарки получил травмы, на скорости влетев в эвакуатор на трассе в РТ
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фото: очевидцы
Авария произошла накануне в шестом часу вечера на трассе Казань – Малмыж в Балтасинском районе Татарстана.
Со слов очевидцев стало известно, что водитель легковушки Hyundai на скорости влетел в эвакуатор, который в тот момент грузил неисправный автомобиль. Водителя иномарки зажало в салоне авто.
«Чтобы достать водителя легковушки, пришлось вызывать спасателей. Они передали пострадавшего медикам скорой», - пояснили свидетели аварии.
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