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Происшествия 19 февраля 2023 10:46

Водитель иномарки получил травмы, на скорости влетев в эвакуатор на трассе в РТ

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Водитель иномарки получил травмы, на скорости влетев в эвакуатор на трассе в РТ
фото: очевидцы

Авария произошла накануне в шестом часу вечера на трассе Казань – Малмыж в Балтасинском районе Татарстана.

Фото: © очевидцы

Со слов очевидцев стало известно, что водитель легковушки Hyundai на скорости влетел в эвакуатор, который в тот момент грузил неисправный автомобиль. Водителя иномарки зажало в салоне авто.

«Чтобы достать водителя легковушки, пришлось вызывать спасателей. Они передали пострадавшего медикам скорой», - пояснили свидетели аварии.

#дтп с пострадавшим #дтп на трассе
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