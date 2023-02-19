Водитель иномарки получил травмы, на скорости влетев в эвакуатор на трассе в РТ

фото: очевидцы

Авария произошла накануне в шестом часу вечера на трассе Казань – Малмыж в Балтасинском районе Татарстана.

Фото: © очевидцы

Со слов очевидцев стало известно, что водитель легковушки Hyundai на скорости влетел в эвакуатор, который в тот момент грузил неисправный автомобиль. Водителя иномарки зажало в салоне авто.

«Чтобы достать водителя легковушки, пришлось вызывать спасателей. Они передали пострадавшего медикам скорой», - пояснили свидетели аварии.