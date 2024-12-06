Водитель и трое пассажиров пострадали после съезда легковушки в кювет под Нижнекамском

На 72-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По данным Госавтоинспекции Нижнекамска, 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Гранта» не учла безопасную скорость и метеорологические условия в результате чего совершила опрокидывание авто в кювет. Авария произошла накануне днем.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы, двое из них были госпитализированы.