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Происшествия 6 декабря 2024 11:02

Водитель и трое пассажиров пострадали после съезда легковушки в кювет под Нижнекамском

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На 72-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По данным Госавтоинспекции Нижнекамска, 22-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Гранта» не учла безопасную скорость и метеорологические условия в результате чего совершила опрокидывание авто в кювет. Авария произошла накануне днем.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров получили травмы, двое из них были госпитализированы.

#ДТП
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