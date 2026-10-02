Водитель и младенец-пассажир «Лады» погибли в ДТП на трассе в РТ

На трассе в Татарстане столкнулись две «Лады». Погибли водитель одного из автомобилей и ребенок-пассажир.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, сегодня 52-летний водитель «Лада Калина» ехал по трассе в Чистопольском районе РТ и вез двух пассажиров – трехмесячного ребенка в детском кресле и его мать. Женщина решила покормить малыша и взяла его на руки. В этот момент «Калина» выехала на встречку и столкнулась с «Лада Веста».

Водитель «Калины» и ребенок скончались на месте. Водитель «Весты» получил травмы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.