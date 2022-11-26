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Происшествия
26 ноября 2022  21:36
Полина Шевчук

Водитель и пассажиры такси пострадали в массовом ДТП в Челнах

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Водитель и пассажиры такси пострадали в массовом ДТП в Челнах
фото: очевидцы

Авария, участниками которой стали сразу три автомобиля, произошла сегодня в третьем часу дня на Казанском проспекте в Набережных Челнах.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, дорогу не поделили «Лада Гранта» (такси), «Лада Калина» и внедорожник Toyota. От удара такси отшвырнуло на отбойник и он снес несколько секций забора.

 

Фото: © очевидцы 

«С места ДТП в больницу забрали как минимуммсетверых пострадавших – водителя и двоих пассажиров такси, а также водителя «Лады Калины». У всех травмы головы, женщина-пассажирка такси жаловалась на боли в спине», – уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидны 

 

#ДТП с пострадавшими #авария с пострадавшими
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