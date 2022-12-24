Водитель и пассажирка такси пострадали в ДТП с грузовиком в Челнах

фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне в одиннадцатом часу утра напротив дома №103 по проспекту Мира в Челнах.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, дорогу не поделили «Лада» (такси) и «КАМАЗ».

Фото: © очевидцы

Основной удар пришелся на водительскую часть легковушки, от чего авто развернуло поперек дороги.

Фото: © очевидцы

«В аварии пострадал водитель такси и юная пассажирка того же автомобиля. На вид девушке около 16-18 лет. У нее раны на лице и травмы руки. Обоих медики скорой забрали в больницу», – уточнили очевидцы аварии.