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Происшествия
24 декабря 2022  11:10
Полина Шевчук

Водитель и пассажирка такси пострадали в ДТП с грузовиком в Челнах

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Водитель и пассажирка такси пострадали в ДТП с грузовиком в Челнах
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне в одиннадцатом часу утра напротив дома №103 по проспекту Мира в Челнах.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, дорогу не поделили «Лада» (такси) и «КАМАЗ».

 

Фото: © очевидцы 

Основной удар пришелся на водительскую часть легковушки, от чего авто развернуло поперек дороги.

 

Фото: © очевидцы 

«В аварии пострадал водитель такси и юная пассажирка того же автомобиля. На вид девушке около 16-18 лет. У нее раны на лице и травмы руки. Обоих медики скорой забрали в больницу», – уточнили очевидцы аварии.

 

#ДТП с пострадавшими #дтп челны
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