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Ру Тат
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11 июня 2021  10:52
Павел Климчак

Водитель и пассажир получили тяжелые травмы, влетев на авто под трамвай в Нижнекамске

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ДТП произошло накануне в десять часов утра на улице Менделеева, как сообщили ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска.

По предварительной версии, водитель «Лады Ларгус» во время поворота не уступил трамваю и столкнулся с ним. 

В результате аварии тяжелые травмы получили водитель и пассажирка легковушки, а также кондуктор трамвая. Их всех доставили в местную больницу.

ГИБДД напоминает, что при подъезде к трамвайным путям необходимо снизить скорость и быть особенно внимательным. Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать ПДД и быть осторожнее на дорогах.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #дтп с трамваем
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