Водитель и пассажир получили тяжелые травмы, влетев на авто под трамвай в Нижнекамске

ДТП произошло накануне в десять часов утра на улице Менделеева, как сообщили ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска.

По предварительной версии, водитель «Лады Ларгус» во время поворота не уступил трамваю и столкнулся с ним.

В результате аварии тяжелые травмы получили водитель и пассажирка легковушки, а также кондуктор трамвая. Их всех доставили в местную больницу.

ГИБДД напоминает, что при подъезде к трамвайным путям необходимо снизить скорость и быть особенно внимательным. Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать ПДД и быть осторожнее на дорогах.