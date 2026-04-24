Происшествия 24 апреля 2026 08:20

Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы после того, как на них наехал экскаватор

Два человека госпитализированы после того, как экскаватор наехал на мотоцикл на улице Чуйкова в Казани.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, вчера вечером 22-летний мотоциклист с пассажиром, 28-летним парнем, стоял на перекрестке и ждал зеленый. В этот момент водитель экскаватора решил проехать вперед, но из-за ковша не заметил мотоцикл и наехал на него.

Несмотря на то, что мотоциклист и его пассажир были в касках, их с ушибами доставили в больницу.

#гаи #сбили мотоциклиста #экскаватор
ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

