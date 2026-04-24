Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы после того, как на них наехал экскаватор
Два человека госпитализированы после того, как экскаватор наехал на мотоцикл на улице Чуйкова в Казани.
Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, вчера вечером 22-летний мотоциклист с пассажиром, 28-летним парнем, стоял на перекрестке и ждал зеленый. В этот момент водитель экскаватора решил проехать вперед, но из-за ковша не заметил мотоцикл и наехал на него.
Несмотря на то, что мотоциклист и его пассажир были в касках, их с ушибами доставили в больницу.