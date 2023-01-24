Водитель и пассажир легковушки пострадали, влетев в самосвал в Нижнекамске

фото: ГИБДД Нижнекамска

ДТП произошло сегодня около половины десятого утра на автодороге Южная в Нижнекамске, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Лады» на перекрестке не уступил дорогу «КАМАЗу», который ехал по главной дороге. От удара легковой автомобиль выкинуло на обочину и он повис на сугробе.



В результате аварии пострадали водитель и 39-летний пассажир легковушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.



