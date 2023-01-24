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Происшествия
24 января 2023  13:13
Полина Шевчук

Водитель и пассажир легковушки пострадали, влетев в самосвал в Нижнекамске

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Водитель и пассажир легковушки пострадали, влетев в самосвал в Нижнекамске
фото: ГИБДД Нижнекамска

ДТП произошло сегодня около половины десятого утра на автодороге Южная в Нижнекамске, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Лады» на перекрестке не уступил дорогу «КАМАЗу», который ехал по главной дороге. От удара легковой автомобиль выкинуло на обочину и он повис на сугробе.

В результате аварии пострадали водитель и 39-летний пассажир легковушки. Обстоятельства аварии устанавливаются. 


 

#дтп нижнекамск #авария с пострадавшими
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