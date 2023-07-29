news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водитель и пассажир легковушки пострадали при столкновении с грузовиком в Татарстане
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Зеленодольском районе в аварии с легковым авто и грузовиком пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
Авария произошла у села Ильинское.
По предварительным данным, на 114-м километре трассы А-295 столкнулись «Лада» и грузовой Mitsubishi.
Водитель и пассажир легкового авто получили травмы. Их госпитализировали в ЦРБ Казани.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2