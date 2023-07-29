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Происшествия 29 июля 2023 16:42

Водитель и пассажир легковушки пострадали при столкновении с грузовиком в Татарстане

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В Зеленодольском районе в аварии с легковым авто и грузовиком пострадали два человека, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © «Татар-информ»

Авария произошла у села Ильинское.

Фото: © «Татар-информ»

По предварительным данным, на 114-м километре трассы А-295 столкнулись «Лада» и грузовой Mitsubishi.

Водитель и пассажир легкового авто получили травмы. Их госпитализировали в ЦРБ Казани.

#дтп в казани
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