Водитель и пассажир легковушки пострадали после столкновения с автобусом в Казани

На пересечении улиц Тэцевская – Копылова в Казани автобус 89-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем Kia. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно, виновником аварии стал водитель легковушки, который проехал перекресток на красный сигнал светофора. Автобус же двигался в сторону улицы Декабристов и пересек перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.

В результате водитель и пассажир Kia получили травмы. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.