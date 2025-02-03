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Происшествия 3 февраля 2025 13:48

Водитель и пассажир легковушки пострадали после столкновения с автобусом в Казани

На пересечении улиц Тэцевская – Копылова в Казани автобус 89-го маршрута столкнулся с легковым автомобилем Kia. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно, виновником аварии стал водитель легковушки, который проехал перекресток на красный сигнал светофора. Автобус же двигался в сторону улицы Декабристов и пересек перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.

В результате водитель и пассажир Kia получили травмы. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

#дтп в казани
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